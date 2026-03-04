Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da dört kuşaktır kaynayan gelenek: "Şakşaki şekeri"

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir aile işletmesi tarafından üretilen "şakşaki şekeri", ramazanda bakır kazanlarda kaynatılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da dört kuşaktır kaynayan gelenek: "Şakşaki şekeri"

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir aile işletmesi tarafından üretilen "şakşaki şekeri", ramazanda bakır kazanlarda kaynatılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

        Teknoloji ve seri üretimin yaygınlaşmasına rağmen el emeğine dayalı üretim anlayışını sürdüren aile işletmesi, kökleri Osmanlı dönemine uzanan nostaljik lezzeti yaşatmak için çaba gösteriyor.

        Bakır kazanlarda kaynatılan şekerin üretim süreci ise sabır ve ustalık gerektiriyor.


        İşletme sahibi Mehmet Ilıca, AA muhabirine, şakşaki şekeri üretiminin, dedelerinden miras kaldığını söyledi.

        Şakşaki şekerinin yalnızca bir tatlı olmadığını, kültürel değer taşıdığını dile getiren Ilıca, "Bu gelenekler kaybolmasın diye yapmaya çalışıyoruz. Dört nesil oluyor. Dedem dayısından öğrenmiş, babam, ben ve çocuklarımız. İnşallah torunlarımız da devam eder." dedi.

        Osmanlı döneminden bu yana yapılan şekeri aynı usulle üretmeye özen gösterdiklerini belirten Ilıca, üretim sürecinin zahmetli olduğunu anlattı.

        Şakşaki şekerinin özellikle ramazanda yapıldığını ifade eden Ilıca, "Bu mısır ekmeği ve nohut çöreği ile yenen bir tatlı. Yemesi kolay, uğraşması zor. En az bir saat şerbeti kaynatıyorsun. Bir saat ince ince döküyorsun. Ardından yaklaşık bir hafta mayalanmaya bırakıyorsun. Oldukça uzun ve emek isteyen bir süreç." diye konuştu.

        Ilıca, Trakya'da ramazanın nostaljik tatlıları arasında şakşaki şekerinin özel bir yeri olduğunu belirtti.

        El emeğine dayalı üretim yaptıklarını vurgulayan Ilıca, "Bu, Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Ramazanda yenilen bir yiyecek. Para bir tarafa, gelenekler devam etsin diye uğraşıyoruz. Bizden başka bilen ve yapan kalmadı. Yıllardır tattırmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Eskiden mukabelelerin ardından şakşaki şekerinin dağıtılmasının adet olduğunu anlatan Ilıca, özellikle teravih namazı çıkışlarında çocuklara verilen şekerin ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu kaydetti.

        - "Katkı maddesi yok"

        İşletmenin genç kuşak temsilcisi Eray Ilıca da 1970'li yıllara kadar tonlarca üretim yapıldığını ancak bugün geleneğin unutulmaması için üretimi sürdürdüklerini söyledi.

        Şakşaki şekerinde katkı maddesi bulunmadığını belirten Ilıca, "Şeker ve fındık kullanıyoruz. Şerbeti kaynattıktan sonra ince ince fındığa yediriyorsun. Ne kadar ince dökersen o kadar tırtıklı ve iri oluyor. Kalın döktüğünde şekli bozuluyor. Yıllardır aynı dengeyi korumaya çalışıyoruz." dedi.

        Sadece ramazanda üretim yaptıklarını dile getiren Ilıca, çevre illerden de talep aldıklarını, sosyal medya üzerinden şakşaki şekerini tanıtmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Deprem Haftası'nda simülasyon tırı sahada
        Deprem Haftası'nda simülasyon tırı sahada
        Çerkezköy'e 4 katlı modern itfaiye istasyonu
        Çerkezköy'e 4 katlı modern itfaiye istasyonu
        Ganos Dağları'nda karacalar fotokapana yakalandı
        Ganos Dağları'nda karacalar fotokapana yakalandı
        Yeşilay'dan Vali Soytürk'e ziyaret
        Yeşilay'dan Vali Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ'da karacalar fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da karacalar fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı