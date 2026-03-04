Canlı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 04.03.2026 - 09:23
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

