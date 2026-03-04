Tekirdağ Valisi Soytürk huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı.



Çorlu ilçesinde bir restorantta düzenlenen iftarda Soytürk, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.



Ardından Soytürk ve katılımcılar birlikte oruçlarını açtı.



Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, değerli huzurevi sakinleriyle iftarda bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.



Programa, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Hüseyin Özdemir, Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği Onursal Başkanı Nüvit Kırçuval ve huzurevi sakinleri katıldı.













