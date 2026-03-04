Tekirdağ'da karacalar fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'da ormana yerleştirilen fotokapanla 2 karaca görüntülendi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Fotokapana, ormanda dolaşan 2 karacanın görüntüleri yansıdı.
