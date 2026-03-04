Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Yeşilay'dan Vali Soytürk'e ziyaret

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:56
        Ziyarette, Soykırlı, hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

        Vali Soytürk, Yeşilay'ın tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele ederek zararlarını vatandaşlara her fırsatta anlattığını söyledi.

        Bağımlı olan vatandaşlara, bağımlılıktan kurtulması için yardımcı olan Yeşilay'ın önemli hizmetler yaptığını belirten Soytürk, Yeşilay Tekirdağ Şubesi personeline çalışmalarında başarılar diledi.

        Soykırlı da Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde bağımlılığı olan vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağladıklarını ifade etti.



