Tekirdağ'da sahte içki ele geçirildi; 1 tutuklama

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasında, bir depo ile araçta arama yaptı. Aramada, el yapımı 143 şişe rakı, votka viski, 12 litre viski, 158 litre rakı, votka, 98 litre etil alkol, 25 litre çeşitli aroma, el yapımı içki üretiminde kullanılan 4,5 litre aroma, 1062 cinsel içerikli hap, çok sayıda bandrol, şişe kapağı, kapüşon, etiket, 1010 boş şişe ele geçirildi.

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