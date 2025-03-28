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        Tekirdağ'da sahte içki ele geçirildi; 1 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki ele geçiridi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:45
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        Tekirdağ'da sahte içki ele geçirildi; 1 tutuklama
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde sahte içki ele geçiridi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasında, bir depo ile araçta arama yaptı. Aramada, el yapımı 143 şişe rakı, votka viski, 12 litre viski, 158 litre rakı, votka, 98 litre etil alkol, 25 litre çeşitli aroma, el yapımı içki üretiminde kullanılan 4,5 litre aroma, 1062 cinsel içerikli hap, çok sayıda bandrol, şişe kapağı, kapüşon, etiket, 1010 boş şişe ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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