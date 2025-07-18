Eşini başına ütüyle vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

TEKİRDAĞ'da, eşi Elif Dim'i (38) darbedip, başına ütüyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Hasan Dim (46), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Ağustos 2024 gecesi, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrika işçisi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim arasında, evde çocukların olmadığı sırada tartışma çıktı. Bu sırada Hasan Dim, eşi Elif Dim’i darbedip öldürdü. Ardından evden çıkan Hasan Dim, mahalledeki kahvehanede çalışan oğlu A.E.D’nin (17) yanına giderek, "Anneni öldürdüm" diyerek uzaklaştı. Eve giden oğlu, annesini hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Elif Dim'in darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

3 GÜN SONRA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan ve güvenlik güçleri tarafından aranan Hasan Dim, 3 gün sonra kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), motosikletle kaçmaya çalışan Dim'i durdurup, teslim olmasını istedi. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, "Gelmeyin kendimi keser öldürürüm" dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Hasan Dim, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Hasan Dim hakkında hazırladığı iddianamede, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İddianamede, Hasan Dim’in, eşi Elif Dim’in başına elleriyle ve ütüyle birçok kez vurduğuna dikkat çekildi. Hasan Dim, Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Hasan Dim, ölen Elif Dim'in babası Mustafa Yörük, annesi Nurgül Yörük, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmayı, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri de takip etti. ‘GECELERİ PİŞMANLIKLA UYUYORUM’ Duruşmada son sözleri sorulan sanık Dim, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Mütalaaya saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Daha önceki duruşmalarda tüm sorulara uzun uzun cevap verdim, tekrar etmek istemiyorum. Benim eşimi öldürmem için hiçbir sebep yoktu, beni tanıyanlar zaten böyle bir şey yapmayacağımı bilirler. Yaşanan olay nedeniyle geceleri pişmanlıkla uyuyup sabahları vicdan azabı ile kalkıyorum. Başka bir talebim yok. Ütüyle ilgili de ben ne ütüyle ne de başka bir aletle eşime vurmadım. Kendisine sadece tokat attım ama keşke atmasaydım, sihirli bir değnek olsaydı ve zamanı geri alabilseydim" dedi.