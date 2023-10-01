Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.
Gürcün, ziyaretinde Uzular ile sohbet etti, mesleki konularda yapılacak iş birliği imkanlarını anlattı.
Uzunlar da Baro Başkanı Gürcün ve yönetimine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Gürcün'e ziyaretlerinde Baro sekreteri Orçun Urak, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Mert Ergen ile Harun Özmen eşlik etti.
- Baroda tören düzenlendi
Tekirdağ'da avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukat için tören düzenlendi.
Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre tören Tekirdağ Barosu'nda gerçekleştirildi.
Feyza Nur Karan, Burçin Türkyılmaz Güntaş, Cüneyt Enes Yurtsever, Ecem Akgül, İrem Nur Kılıçaslan ve Birkan Aslan'a ruhsatnamesi yapılan yemin törenle takdim edildi.
Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara başarı diledi.