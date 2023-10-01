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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:51
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.B'yi durdurdu.

        Ekipler, A.B'nin üst aramasında 28 gram eroin ve 2 bin lira ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reşadiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği İ.K'yi durdurdu.

        İ.K'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

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