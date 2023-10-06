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        Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine "Türkiye" adı verildi

        Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından inşa ettirilen, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla "MSC Türkiye" adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:51
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        Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine "Türkiye" adı verildi
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        Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından inşa ettirilen, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla "MSC Türkiye" adı verildi.

        Asyaport'tan alınan bilgiye göre, MSC Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte'nin eşi, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in kızı Ela Soyuer'in önerisi üzerine gemiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla "MSC Türkiye" ismi konuldu.

        Gemi ilk uğrağını 30 Ekim'de Tekirdağ'a yapacak. Geminin Tekirdağ Limanı'na gelişi dolayısıyla aynı gün Tekirdağ Asyaport Limanı'nda tören düzenlenecek.

        MSC tarafından Çin'de inşa ettirilen 24 bin 346 konteyner taşıma kapasiteli gemi, 80 metre yüksekliğe ve 400 metre uzunluğa sahip.

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