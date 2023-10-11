Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sardalya tezgahların yeni gözdesi oldu

        Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan sardalyanın kilogramı, tezgahlarda 150 liradan satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sardalya tezgahların yeni gözdesi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan sardalyanın kilogramı, tezgahlarda 150 liradan satılıyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, tezgahlarda yerini alan sardalyanın en çok tercih edilen balıklardan olduğunu söyledi.

        Sardalyanın bollaşmasıyla fiyatının da değişebileceğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sıralarda daha çok sardalya ve hamsi çıkıyor. Lüfer de ağlara takılmaya başlamıştı, bunun yanında zaman zaman da palamut oluyor. Vatandaşlar tam zamanı, mevsimi olması nedeniyle bu sıralar daha çok sardalyayı tercih ediyor. Havaların soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyoruz." dedi.

        Balıkçı Bekir Erol da sardalyanın yağlı ve lezzetli olması nedeniyle talep gördüğünü dile getirdi.

        Balıkçı Osman Keçici ise sardalyanın en lezzetli zamanı olduğunu, vatandaşların bu balığı severek tükettiğini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kasadan para çalan hırsızın başına börek tepsisi ile vurdu
        Kasadan para çalan hırsızın başına börek tepsisi ile vurdu
        Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
        Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
        Ganos'un eteklerini süsleyen ağaçlar güz renklerine bürünmeye başladı
        Ganos'un eteklerini süsleyen ağaçlar güz renklerine bürünmeye başladı
        Tekirdağ'da 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da üretim alanı genişleyen aronyanın hasadı başladı
        Tekirdağ'da üretim alanı genişleyen aronyanın hasadı başladı
        Tekirdağ'da bir çoban arazide ölü bulundu
        Tekirdağ'da bir çoban arazide ölü bulundu