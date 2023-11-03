Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 09:15 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsmetpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 21 fişek ve şarjör ele geçirdi.

        Evde bulunan İ.A, E.A. ve E.A. gözaltına alındı.

        - Tekirdağ'da refüje çıkan cipin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde refüje çıkan cipin sürücüsü yaralandı.

        Tekirdağ-Malkara karayolunda seyreden M.E.D. yönetimindeki 22 ABL 518 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 91 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

        Şüpheliler K.K, Ü.K, M.Ç. ve M.B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Kapaklıspor, Fenerbahçe Koleji Novotel karşılaşmasının hazırlıklarını sürdü...
        Kapaklıspor, Fenerbahçe Koleji Novotel karşılaşmasının hazırlıklarını sürdü...
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da tarihi İncil ele geçirildi
        Tekirdağ'da tarihi İncil ele geçirildi