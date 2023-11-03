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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:17
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yapıldı.

        Aramalarda 940 gram sentetik kannabinoid, 89 gram eroin, 40 gram esrar, 81 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Adreslerde U.D, Ö.A, M.D, E.D, B.T, M.T, E.T, S.K, T.P, A.T. ve M.Ş. gözaltına alındı.

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