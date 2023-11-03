Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 33-24 yendi.

Marmara Ereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-9 önde tamamlayan konuk ekip, karşılaşmayı da 33-24 kazandı.

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