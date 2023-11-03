Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 33-24 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Yenimahalle Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 33-24 yendi.

        Marmara Ereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-9 önde tamamlayan konuk ekip, karşılaşmayı da 33-24 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Büyük Önder Atatürk'ün kara tahta önünde...
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Büyük Önder Atatürk'ün kara tahta önünde...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da "100. Yılında Çizgilerle Cumhuriyet" sergisi açıldı
        Tekirdağ'da "100. Yılında Çizgilerle Cumhuriyet" sergisi açıldı
        Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı