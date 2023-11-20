Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Reşadiye Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, 109 gram kokain, 30 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

- Çorlu'da rögar kapağı çalındı

Çorlu ilçesinde bir şüpheli rögar kapağını çaldı.

Şeyhsinan Mahallesi'nde bir kişinin rögar kapağını sökerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin rögar kapağını söktüğü, çek çek olarak tabir edilen aracın içine sakladığı ve bölgedeki çöp konteynerlerini de kontrol ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor.