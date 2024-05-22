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        Tekirdağ'da 11 küçükbaş çalan 5 şüpheli, yakalandı

        TEKİRDAG'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çiftlikten 11 küçükbaş çalan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:40
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        Tekirdağ'da 11 küçükbaş çalan 5 şüpheli, yakalandı
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        TEKİRDAG’ın Marmaraereğlisi ilçesinde çiftlikten 11 küçükbaş çalan 5 şüpheli yakalandı.

        Marmaraereğlisi’nin Sultanköy Mahallesi’nde çiftliği bulunan R.Ö., önceki gün yaptığı sayımda 11 küçükbaşın eksik olduğunu fark etti. R.Ö.’nün şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, yaptığı araştırmada, hırsızlık şüphelilerinin O.K., İ.C.D., Y.K., İ.A. ile K.C.D. olduğunu tespit etti. 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Şüphelilerin çaldıkları hayvanları bir süre A.B.’ye ait ağılda sakladığı, ardından da tanesini 5 bin liradan O.G.’ye sattığı tespit edildi. Jandarma O.G.’nin çiftliğinde yaptığı kontrolde çalınan 11 küçükbaşı bulup, sahibine teslim etti.

        Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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