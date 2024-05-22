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        Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

        Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, yerli ile yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:50
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        Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor
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        Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, yerli ile yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda uygarlıkların günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

        Müzede Roma, Bizans ve Trak kültürlerini yansıtan eserler tarihe ışık tutuyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, 1967'de kurulan müzede önemli eserlerin bulunduğunu söyledi.

        Müzelerin 2024'ün ilk 5 ayında altın çağını yaşadığını ifade eden Hacıoğlu, "İlimiz genelinde 12 müze var. Bunlardan 2 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı. Diğer müzeler özel ve belediyeler bünyesinde olan müzeler. Geçtiğimiz bayram tatilinde sadece Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde bir rekora imza atıldı. Yaklaşık 6 bin kişi müzeyi gezdi. Geçen yıl toplamda 16 bin kişi müzeyi ziyaret etmişti. Sadece 10 günlük bayram tatilinde, geçen yılın toplam ziyaretçi sayısının üçte biri yakalandı." diye konuştu.

        Hacıoğlu, müzede yaklaşık 4 bin eserin sergilendiğini, depolarda da 20 bin eser bulunduğunu dile getirdi.

        Özellikle Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin ziyaretçi sayısının geçen yıla göre 2 katına çıkmasını beklediklerini belirten Hacıoğlu, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin yaşadığı evden dönüştürülen Rakoczi Müzesi'nin de kentin önemli ziyaret noktalarından birisi olduğunu kaydetti.

        Kentteki diğer müzelerin de ilgi gördüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Bunun yanında Namık Kemal Evi de çok ilgi çekiyor. Bu sene kentteki müzelerde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırılacaktır. Özellikle yabancı turistler ilimize geldiğinde müze ziyareti yapmadan buradan ayrılmıyor. Başta arkeoloji müzesi olmak üzere mutlaka diğer müzelere de uğruyorlar. 2024 yılı müze ziyaretleri ve turizm açısından kent için rekor yılı olabilecek diyebiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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