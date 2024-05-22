Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda yıl sonu kermesi düzenlendi.

Okulun bahçesinde idare tarafından hazırlanan çadırlara kurulan stantlarda velilerce hazırlanan poğaça, börek, kek, kurabiye, tatlılar ve içecekler ziyaretçilere sunuldu.

Satıştan elde edilen gelir, velilerce okul idaresine teslim edildi.

Okul Müdürü Fehmi Çele, yüz boyama ve değişik aktivitelerin de yer aldığı kermesin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çele, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirterek, "Okulumuzda geleneksel hale gelen kermes etkinliğimizi bu yıl da çok güzel bir ortamda yaptık. Birbirinden değişik ürünlerin satıldığı kermesimizde elde edilen para ile okulumuzun eksiklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.