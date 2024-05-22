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        Tekirdağ'da kurbanlık koyunları çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:15
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        Tekirdağ'da kurbanlık koyunları çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde çiftliği bulunan R.Ö'nün 11 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hayvanları çalan kişilerin O.K, İ.C.D, Y.K, İ.A. ve K.C.D. olduğunu tespit etti.

        Şüphelilerin çaldıkları hayvanları 5 bin liradan sattığı belirlendi.

        Zanlılar ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Koyunlar, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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