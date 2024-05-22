Tekirdağ'da kurbanlık koyunları çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde çiftliği bulunan R.Ö'nün 11 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hayvanları çalan kişilerin O.K, İ.C.D, Y.K, İ.A. ve K.C.D. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin çaldıkları hayvanları 5 bin liradan sattığı belirlendi.
Zanlılar ekipler tarafından gözaltına alındı.
Koyunlar, sahibine teslim edildi.
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