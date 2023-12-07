Tekirdağ'dan kısa kısa
TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.
TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.
Uzunlar ve Bilgili görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.
Uzunlar, Bilgili'ye ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler konusunda bilgi verdi.
Bilgili de Uzunlar'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
- Lise öğrencileri NKÜ'yü ziyaret etti
Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret etti.
Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Fen Edebiyat Fakültesi ile kütüphane ve laboratuvarları gezdi.
Ziyaretlerde fakültelerdeki akademisyenler, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, müfredatlar ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgi verildi.
Ayrıca üniversite hakkında bilgi verilerek, öğrencilerin soruları yanıtlandı.
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