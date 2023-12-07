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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:00
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Uzunlar ve Bilgili görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Uzunlar, Bilgili'ye ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler konusunda bilgi verdi.

        Bilgili de Uzunlar'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Lise öğrencileri NKÜ'yü ziyaret etti

        Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret etti.

        Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Fen Edebiyat Fakültesi ile kütüphane ve laboratuvarları gezdi.

        Ziyaretlerde fakültelerdeki akademisyenler, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, müfredatlar ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgi verildi.

        Ayrıca üniversite hakkında bilgi verilerek, öğrencilerin soruları yanıtlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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