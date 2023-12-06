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        Sandıktan çıkan naftalin kokulu dokumalar kadınlara atölye kurdurdu

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da bir grup kadın, sandıktan sergi organizasyonu için çıkardıkları ata yadigarı dokumaları görüp Balkan mirasını yaşatmak için atölye kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:15
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        Sandıktan çıkan naftalin kokulu dokumalar kadınlara atölye kurdurdu
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da bir grup kadın, sandıktan sergi organizasyonu için çıkardıkları ata yadigarı dokumaları görüp Balkan mirasını yaşatmak için atölye kurdu.

        Bulgaristan göçmenlerinin yaşadığı Saray ilçesindeki Küçükyoncalı Mahallesi'nde kadınlar, kentin önemli kültürel simgelerinden, atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri sıkıştırıp, dokumanın yüzeyinde kabartma desenlerin oluşturulduğu "cicim dokumaları"nı gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyor.

        Kadınlar, mahallede oluşturulan atölye sayesinde ürettikleri el dokumalarını satarak hem ev ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de kültürel mirası yeni nesle öğretiyor.

        - "Kendimizi sorguladık işe koyulduk"

        Kurs öğreticisi Kaniye Oktay, AA muhabirine, Bulgaristan'dan göçen ninelerinden kendilerine miras kalan cicim dokumalarını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Oktay, amaçlarının cicim dokumalarının bilinirliğini sağlamanın yanında ev ekonomilerine de katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

        İlçedeki bir şenlikte sandıklardan çıkardıkları naftalin kokulu miras dokumaları sergilediklerini ve o organizasyon sonrasında kültürün devamına karar verdiklerini ifade eden Oktay, "Sergi için bazı evlerden anneannemizin, babaannemizin sandıklarından çıkardığımız namazlık, minder, havlu ve kırlentleri bulduk, bunları sergiledik. Gelecek nesillere aktarmak için 'neden dokuma yapmadığımızı' konuştuk. Kendimizi sorguladık işe koyulduk. Muhtarımızın ve belediyelerin desteği ile atölye kurduk. 4- 5 kişiyle başladık, şu anda 12 kişi çalışıyoruz." dedi.

        - "Her motif anlam taşıyor"

        Cicim dokumasında hatanın sıfır olması gerektiğini vurgulayan Oktay, tezgah başında dikkatli ve titiz çalıştıklarını anlattı.

        Oktay, sekiz tezgahta dokumaların büyüklüğüne göre işlerin 3 günle 10 gün arasında tamamlandığını aktardı.

        İşledikleri dokumalarda 15 çeşit motif bulunduğunu ve bunların hepsinin bir anlam taşıdığına değinen Oktay, "Yıldız motifi nazara karşı, sevinç, mutluluk anlamına geliyor. Pıtrak motifi var ve huzur anlamını taşıyor. Koç boynuzu motiflerimiz var. Güçlü erkeği temsil ediyor. Eli belinde motifimiz, kadının dişiliğinden ve doğurganlığından bahsediyor." ifadelerini kullandı.

        Miras bırakılan kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Oktay, gençlerin dokumaları üretmek için oldukça meraklı ve hevesli olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Atölyede üretim yapan kadınlardan Zekiye Dere de üretimlerini sosyal medya aracılığı ile pazarladıklarını ve buradan gelir elde ettiklerini belirtti.

        Dere, çantaların 300, seccadelerin 3 bin liraya satıldığını kaydetti.

        Küçükyoncalı Mahalle Muhtarı İrfan Gündüz de cicim el dokumaları için Türk Marka ve Patent Kurumundan marka tescil belgesi almak istedikleri dokumaları Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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