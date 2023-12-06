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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:03
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirledikleri B.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 53 gram bonzai, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.Y, S.K. ve G.İ'yi durdurdu.

        Üst aramasında 35 gram bonzai geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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