Tekirdağ'da asayiş

Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirledikleri B.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 53 gram bonzai, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.Y, S.K. ve G.İ'yi durdurdu.

Üst aramasında 35 gram bonzai geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

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