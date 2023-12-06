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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:04
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda F.A, V.D. ve R.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Muratlı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri N.E'yi durdurdu.

        Üst aramasında 3 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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