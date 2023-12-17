Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Şengörür, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ederek, Kırklareli Üniversitesi'nin faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- Değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda yapılan çalışmalar değerlendirildi, planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

- "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu konferansı düzenlendi

Tekirdağ Müftülüğünce "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu konferansı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Müftülüğü İsmail İpek Konferans Salonunda düzenlenen programa, öğrenciler ve aileler katıldı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Halime Karabulut katılımcılara ailede sevgi, saygı, merhamet, adalet, sabır, yardımlaşma, sadakat ve güven konularını anlattı.

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