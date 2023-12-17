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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:48
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Şengörür, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ederek, Kırklareli Üniversitesi'nin faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

        Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şengörür'e çalışmalarında başarılar diledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Değerlendirme toplantısı yapıldı

        Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya ilçe müdürleri katıldı.

        Toplantıda, okullarda yapılan çalışmalar değerlendirildi, planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        - "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu konferansı düzenlendi

        Tekirdağ Müftülüğünce "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konulu konferansı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Müftülüğü İsmail İpek Konferans Salonunda düzenlenen programa, öğrenciler ve aileler katıldı.

        Programda, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Halime Karabulut katılımcılara ailede sevgi, saygı, merhamet, adalet, sabır, yardımlaşma, sadakat ve güven konularını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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