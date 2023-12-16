Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Küresel ısınmanın etkilerinin azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımının artırılması tavsiyesi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin azaltılması için rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel ısınmanın etkilerinin azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımının artırılması tavsiyesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin azaltılması için rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

        Eroğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini belirtti.

        Sera gazı oranının artmasına bağlı olarak sera etkisinin arttığını ifade eden Eroğlu, "Sera etkisinin artması küresel ısınmaya yol açmakta. Küresel ısınmanın en büyük etkisi küresel iklim değişikliği üzerinde oluyor. Bundan dolayı da bakıyoruz biz işte sıcaklıklar artıyor. Yağış miktarı azalıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde büyük zarar veren doğa olayları meydana geliyor. Özellikle eskiden yüz yılda bir görülen bir olayı artık neredeyse bir sene içerisinde görmeye başladık." dedi.

        Eroğlu, küresel ısınmadan bütün dünyanın etkileneceğini, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.

        Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak sıcaklıkların arttığını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Bizim yaptığımız çalışmalarda, 2100 yılına kadar yaptığımız hesaplamalarda, yaklaşık 4 dereceye kadar Trakya'da sıcaklıkların artacağı öngörülmekte. Türkiye'de yapılan çalışmalarda da yaklaşık 5 dereceye kadar sıcaklıkların artacağı öngörülmekte. Kaldı ki şu anda zaten dünyada sıcaklıklar 1.2 derece kadar Sanayi Devriminden bu yana artmış durumda. Yağışlara gelince yağışlar da Trakya açısından konuşacak olursak yağışlarda da sıcaklıklar kadar anlamlı bir trend yok ama azalma söz konusu. Yağışlarda da kuraklığa doğru giden bir eğilim söz konusu."

        Yağışlara ve küresel ısınmaya bağlı olarak ileride susuzluğun ortaya çıkabileceğini vurgulayan Eroğlu, insanların bu konuda mutlaka önlem alması gerektiğini söyledi.

        Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için ülke olarak, ailelerden başlayarak bilinçli nesiller yetiştirmek gerektiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

        "Yeşil alanları doğayı korumamız gerekiyor. Doğa bilinci, ağaç sevgisi, yeşil bilinci bunu kazandırmamız gerekiyor. Fosil yakıt tüketiminden ziyade artık yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ki bununla ilgili politikalarda bayağı bir atılım yapıldı. Bu yenilenebilir enerjiyi artırmamız gerekiyor. Bunlardan bizim enerji elde etmemiz gerekiyor. Fosil yakıtları mümkün olduğunca, karbon ayak izinin zararını mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da evinden uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da evinden uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        'Ergene Havzası'nda yer altı suyu yüzde 85 azaldı
        'Ergene Havzası'nda yer altı suyu yüzde 85 azaldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
        Minibüsün gizli bölmelerinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Minibüsün gizli bölmelerinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
        Tekirdağ'da minibüste 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Tekirdağ'da minibüste 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi