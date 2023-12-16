Küresel ısınmanın etkilerinin azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımının artırılması tavsiyesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin azaltılması için rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin azaltılması için rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini belirtti.

Sera gazı oranının artmasına bağlı olarak sera etkisinin arttığını ifade eden Eroğlu, "Sera etkisinin artması küresel ısınmaya yol açmakta. Küresel ısınmanın en büyük etkisi küresel iklim değişikliği üzerinde oluyor. Bundan dolayı da bakıyoruz biz işte sıcaklıklar artıyor. Yağış miktarı azalıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde büyük zarar veren doğa olayları meydana geliyor. Özellikle eskiden yüz yılda bir görülen bir olayı artık neredeyse bir sene içerisinde görmeye başladık." dedi.

Eroğlu, küresel ısınmadan bütün dünyanın etkileneceğini, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.

Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak sıcaklıkların arttığını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız çalışmalarda, 2100 yılına kadar yaptığımız hesaplamalarda, yaklaşık 4 dereceye kadar Trakya'da sıcaklıkların artacağı öngörülmekte. Türkiye'de yapılan çalışmalarda da yaklaşık 5 dereceye kadar sıcaklıkların artacağı öngörülmekte. Kaldı ki şu anda zaten dünyada sıcaklıklar 1.2 derece kadar Sanayi Devriminden bu yana artmış durumda. Yağışlara gelince yağışlar da Trakya açısından konuşacak olursak yağışlarda da sıcaklıklar kadar anlamlı bir trend yok ama azalma söz konusu. Yağışlarda da kuraklığa doğru giden bir eğilim söz konusu."

Yağışlara ve küresel ısınmaya bağlı olarak ileride susuzluğun ortaya çıkabileceğini vurgulayan Eroğlu, insanların bu konuda mutlaka önlem alması gerektiğini söyledi.

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için ülke olarak, ailelerden başlayarak bilinçli nesiller yetiştirmek gerektiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yeşil alanları doğayı korumamız gerekiyor. Doğa bilinci, ağaç sevgisi, yeşil bilinci bunu kazandırmamız gerekiyor. Fosil yakıt tüketiminden ziyade artık yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ki bununla ilgili politikalarda bayağı bir atılım yapıldı. Bu yenilenebilir enerjiyi artırmamız gerekiyor. Bunlardan bizim enerji elde etmemiz gerekiyor. Fosil yakıtları mümkün olduğunca, karbon ayak izinin zararını mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor."