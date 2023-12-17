Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahya Mahallesi'nde durumunda şüphelendikleri K.K. ve N.E'yi durdurdu.

        Üst aramasında 221 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        - Evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Çerkezköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yaşayan B.K'nın evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ve fişek ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Kapaklı'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği M.K'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili M.K gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Elon Musk'tan insanlara 'Çocuk yapın' çağrısı
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Küresel ısınmanın etkilerinin azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımın...
        Küresel ısınmanın etkilerinin azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımın...
        Tekirdağ'da evinden uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da evinden uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        'Ergene Havzası'nda yer altı suyu yüzde 85 azaldı
        'Ergene Havzası'nda yer altı suyu yüzde 85 azaldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş