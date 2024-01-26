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        Tekirdağ'da deprem yardımlarını evine götürdüğü iddia edilen polis müdürü yargılanıyor

        Tekirdağ'da, görevli olduğu deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine götürdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan polis müdürünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:29
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        Tekirdağ'da deprem yardımlarını evine götürdüğü iddia edilen polis müdürü yargılanıyor
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        Tekirdağ'da, görevli olduğu deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine götürdüğü iddiasıyla hakkında kamu davası açılan polis müdürünün yargılanmasına devam edildi.

        Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Y.I. ile avukatı hazır bulundu.

        Duruşmada dinlenen tanık Cesur S. İslahiye'den görevden dönerken kime ait olduğunu bilmediği bazı kolilerin otobüse yüklendiğini söyledi.

        Görev dönüşü otobüsteki bazı malzemelerin Y.I'nın talimatıyla farklı araçlara yüklendiğini belirten Cesur S, "Kolilerin içinde ne olduğunu bilmiyorum. Y.I'nın koruması ve şoförü kolileri 2 farklı araca yükledi." dedi.

        Sanık Y.I. ise malzemeleri daha sonra bölgeye gidecek ekiplere vermek için aldığını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, Y.I. hakkındaki yurt dışı yasağının devamına, diğer sanıkların ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

        - Olay

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Gaziantep'te görevlendirilen Y.I'nın, bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametine koyduğu iddiası üzerine, 4. sınıf emniyet müdürü hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

        Gözaltına alınan Y.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ardından itiraz üzerine 6 Mart'ta tutuklanmış, 28 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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