Tekirdağ'da iki buçuk ayda 200 bin fidan toprakla buluşturuldu

Soytürk, bu yıl içerisinde Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde toplam 290 hektar orman alanında ağaçlandırma yapılacağını aktararak, "Orman İşletme Müdürlüğümüzün yıllık programları dahilinde 2024 yılı ilkbaharında 200 bin fidan dikilmiş olup, dikimler mart ayının sonuna kadar devam edecek."dedi.

Geçen yıl il genelinde 313 bin 621 fidan dikimi gerçekleştirildiğini aktaran Soytürk, Tekirdağ'da her yıl 300 hektarda ağaçlandırma yapıldığını ifade etti.

Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın yüzde 16'sının ormanlarla kaplı olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da bu yıl 200 bin fidan toprakla buluşturuldu.

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