AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.

Karaaslan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçim sürecini yoğun bir tempo içerisinde sürdürdüklerini söyledi.

Seçimlere az bir süre kaldığını anımsatan Karaaslan, "10-15 yıl bir şehrin hizmetsizlikle yönetilmesi çok uzun bir süre. Normalde kağıda yazdığınız not hata kabul eder ama şehirde bıraktığınız hiçbir iz hata kabul etmez. İlerleyen yıllarda o izlerin bir takım etkileri, bir takım bedelleri olur." dedi.

Karaaslan, makamları her zaman hizmet etme aracı olarak gördüklerini ve millete hizmet etmeye gayret ettiklerini dile getirdi. Belediye başkanlığının sorumluluğunun çok önemli olduğunu belirten Karaaslan, "Belediye başkanı gece, gündüz, sabah, akşam demeden o şehirde yaşayan bütün vatandaşların yanında olmak zorunda. Bunu da zorunlu olarak değil gönülden gönüle köprüler kurarak yapmalı. Belediye başkanlığı, şehre vizyon kazandırmak için ortaya koyacağınız çabayı göstermeniz gereken zorlu ve önemli bir alan." diye konuştu.

Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı. Tekirdağ'ı 31 Mart'ta gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını söyleyen Karaaslan, şunları kaydetti: "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde halkımızın yeniden Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'a vermesi, Meclis'te de Cumhur İttifakı'nı en yüksek temsille görevlendirmesi bize şu mesajı veriyor, 'sorumlu sizsiniz. Türkiye'yi ileriye taşıyacak olan kadrolar, ekipler sizlersiniz'. Bu sorumluluğu bizler de omuzlarımızda hissediyoruz. Yerel olmazsa yereldeki kalkınma hamlesi devletimizle, hükümetimizle aynı uyumu yakalayamadığı sürece burada başarıdan söz etmek mümkün değil."