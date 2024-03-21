Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.

        Karaaslan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçim sürecini yoğun bir tempo içerisinde sürdürdüklerini söyledi.

        Seçimlere az bir süre kaldığını anımsatan Karaaslan, "10-15 yıl bir şehrin hizmetsizlikle yönetilmesi çok uzun bir süre. Normalde kağıda yazdığınız not hata kabul eder ama şehirde bıraktığınız hiçbir iz hata kabul etmez. İlerleyen yıllarda o izlerin bir takım etkileri, bir takım bedelleri olur." dedi.

        Karaaslan, makamları her zaman hizmet etme aracı olarak gördüklerini ve millete hizmet etmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

        Belediye başkanlığının sorumluluğunun çok önemli olduğunu belirten Karaaslan, "Belediye başkanı gece, gündüz, sabah, akşam demeden o şehirde yaşayan bütün vatandaşların yanında olmak zorunda. Bunu da zorunlu olarak değil gönülden gönüle köprüler kurarak yapmalı. Belediye başkanlığı, şehre vizyon kazandırmak için ortaya koyacağınız çabayı göstermeniz gereken zorlu ve önemli bir alan." diye konuştu.

        Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.

        Tekirdağ'ı 31 Mart'ta gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını söyleyen Karaaslan, şunları kaydetti:

        "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde halkımızın yeniden Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'a vermesi, Meclis'te de Cumhur İttifakı'nı en yüksek temsille görevlendirmesi bize şu mesajı veriyor, 'sorumlu sizsiniz. Türkiye'yi ileriye taşıyacak olan kadrolar, ekipler sizlersiniz'. Bu sorumluluğu bizler de omuzlarımızda hissediyoruz. Yerel olmazsa yereldeki kalkınma hamlesi devletimizle, hükümetimizle aynı uyumu yakalayamadığı sürece burada başarıdan söz etmek mümkün değil."

        Karaaslan daha sonra partililerle bir süre sohbet etti.

        Programa Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Gökhan Saygı ve teşkilat üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar madalya için kulaç attı
        Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar madalya için kulaç attı
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi yaşamını yitirdi (2...
        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi yaşamını yitirdi (2...
        flaş
        flaş
        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi toprak altında
        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi toprak altında