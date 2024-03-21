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Tekirdağ'ınÇerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatlarını kaybetti.
Tekirdağ'ınÇerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatlarını kaybetti.
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