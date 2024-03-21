Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı (2)

BAKANTUNÇ: 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Kürşat Akça'nın kullandığı 34 BGE 76 plakalı TIR ile Kale Seyahat'e ait Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsünün çarpıştığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, sosyal medya paylaşımda, "Tekirdağ'ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAZA KAMERADA

Diğer yandan Saray ilçesi Çukuryut Mahallesi Çayla Kavşağı'nda meydana gelen kaza, bölgedeki güvenlik kamerası ile minibüs içindeki bir kameraya yansıdı. Minibüs içindeki görüntülerde; Çerkezköy ilçesi yönüne giden minibüs, kavşağa geldiğinde kendisine yanan yeşil ışıkta devam ediyor, ardından kavşaktan çıkan TIR ile çarpışıyor. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yol kenarına savrularak devriliyor.

Kazada ölenlerin kimlikleri de belirlenmeye çalışılıyor. Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınan 11 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.