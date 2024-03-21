Tekirdağ'daki farkındalık etkinliğinde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince down sendromlular için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Valilik önünde 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Güneş, burada yaptığı konuşmada, herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini söyledi.

Özel çocuklara imkan verildiğinde neler yapabildiğinin çok güzel örnekleri olduğunu ifade eden Güneş, "Biz bugün farkındalık oluşturmak için güzel bir etkinlik yapmak istedik. Yeter ki çocuklarımızdan bir şey istesinler onlar neler yapacaklarını gösteriyor. Birazdan özel çocukların yapacakları gösterilerde daha iyi göreceksiniz. Onların farkında olup onlara yardımcı olalım." dedi.