Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'daki farkındalık etkinliğinde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu

        Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince down sendromlular için farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'daki farkındalık etkinliğinde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince down sendromlular için farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Valilik önünde 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Güneş, burada yaptığı konuşmada, herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini söyledi.

        Özel çocuklara imkan verildiğinde neler yapabildiğinin çok güzel örnekleri olduğunu ifade eden Güneş, "Biz bugün farkındalık oluşturmak için güzel bir etkinlik yapmak istedik. Yeter ki çocuklarımızdan bir şey istesinler onlar neler yapacaklarını gösteriyor. Birazdan özel çocukların yapacakları gösterilerde daha iyi göreceksiniz. Onların farkında olup onlara yardımcı olalım." dedi.

        Daha sonra vakıfta eğitim gören öğrenciler dans gösterisi sundu. Beğenilen gösterinin ardından özel öğrenciler farkındalık oluşturmak için Hükümet Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

        Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı
        Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 10...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 10...
        Tekirdağ'da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk...
        Tekirdağ'da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk...
        flaş
        flaş
        FLAŞ
        FLAŞ
        Tekirdağ'da 266 sikke ve obje ele geçirildi
        Tekirdağ'da 266 sikke ve obje ele geçirildi