Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.K'yı yalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler O.D. ve E.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aramalarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 610 lira ile ormanlık alan içerisinde kavanoza saklanmış satışa hazır 38 adet folyoya sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri şüphelilere ait adres ve çevresinde de arama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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