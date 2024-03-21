Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı (3)

KİMLİKLERİBELLİ OLDU

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi ile 11 yaralının kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin Asiye Korkulu (72), Firdevs Arca (75), Mehmet Korkmaz (83), Mehmet Ölmez (47) ve Rıdvan Cengiz (53) olduğu belirlendi. Yaralıların da TIR şoförü Gürşat Akça, minibüs sürücüsü Mehmet Karaca, minibüste bulunan Özay M., Zeynep D., Kenan B., Tamer G., Ceren V., Mısra G. Abdurrahman K., Talha Efe S. ve Engin S. olduğu öğrenildi.