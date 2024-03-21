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        Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı (3)

        KİMLİKLERİBELLİ OLDUTekirdağ'ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi ile 11 yaralının kimlikleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:02
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        Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı (3)
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        KİMLİKLERİBELLİ OLDU

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi ile 11 yaralının kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin Asiye Korkulu (72), Firdevs Arca (75), Mehmet Korkmaz (83), Mehmet Ölmez (47) ve Rıdvan Cengiz (53) olduğu belirlendi. Yaralıların da TIR şoförü Gürşat Akça, minibüs sürücüsü Mehmet Karaca, minibüste bulunan Özay M., Zeynep D., Kenan B., Tamer G., Ceren V., Mısra G. Abdurrahman K., Talha Efe S. ve Engin S. olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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