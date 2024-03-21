Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi toprak altında

Olay, saat 13.30 sıralarında Çerkezköy'ün Ambardere mevkisinde meydana geldi. Halkalı-Kapıkule Hızlı Hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede beton direk dikilmesi için açılan çukurda göçük oldu. İşçilerden 2'si toprak altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

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