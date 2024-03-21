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        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi toprak altında

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:20
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        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi toprak altında
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Çerkezköy'ün Ambardere mevkisinde meydana geldi. Halkalı-Kapıkule Hızlı Hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede beton direk dikilmesi için açılan çukurda göçük oldu. İşçilerden 2'si toprak altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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