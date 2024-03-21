Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi yaşamını yitirdi (2)
İŞÇİLERİNCENAZELERİNE ULAŞILDITekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Halit Sural ile Sabri Ayakatik'in cansız bedenlerine ulaşıldı.
İŞÇİLERİNCENAZELERİNE ULAŞILDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Halit Sural ile Sabri Ayakatik’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçilerin cenazeleri, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ölen işçilerin fore kazık çalışması yapıldığı sırada açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurdayken olayın yaşandığı belirtildi.
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