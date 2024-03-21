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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:21 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:21
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
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        Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklar ile iş yeri tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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