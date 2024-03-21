Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklar ile iş yeri tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
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