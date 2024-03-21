GÜNCELLEME - Tekirdağ'da şantiyede toprak altında kalan 2 işçi öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçi öldü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçi öldü.
Fatih Mahallesi, Ambardere mevkisindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.
İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Operatör yardımcısı H.S. ile formen S.A'nın kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Toprak altından çıkarılan işçilerin hayatını yitirdiği belirlendi.
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.
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