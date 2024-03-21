Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da şantiyede toprak altında kalan 2 işçi öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da şantiyede toprak altında kalan 2 işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçi öldü.

        Fatih Mahallesi, Ambardere mevkisindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Operatör yardımcısı H.S. ile formen S.A'nın kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Toprak altından çıkarılan işçilerin hayatını yitirdiği belirlendi.

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi yaşamını yitirdi (2...
        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi yaşamını yitirdi (2...
        flaş
        flaş
        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi toprak altında
        Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük; 2 işçi toprak altında
        flaş
        flaş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı (3)
        Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı (3)