Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 1 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde kenevir üretimi yapıldığı yönünde bilgi aldı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 vantilatör, 2 hava nemlendiricisi ve bir termometre ele geçirdi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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