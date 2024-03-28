Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alındı

Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 vantilatör, 2 hava nemlendiricisi ve bir termometre ele geçirdi.

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