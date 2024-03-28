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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:07
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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde kenevir üretimi yapıldığı yönünde bilgi aldı.

        Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 vantilatör, 2 hava nemlendiricisi ve bir termometre ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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