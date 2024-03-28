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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından düzenlenen iftara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:07
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından düzenlenen iftara katıldı.

        Soytürk, Kapaklı ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, iftarda sendika üyeleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Programa, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ ve sendika üyeleri katıldı.

        -NKÜ Rektörü kütüphaneye ziyaret etti

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni hizmet vermeye başlayan Murat Kamil Tırpancı Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Şahin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sevim Gaytancıoğlu'ndan kütüphanede hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Şahin, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Ziyaretinde Şahin'e rektör yardımcıları, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Prof. Dr. Murat Taşan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Bal da eşlik etti.

        Kütüphane, günde 2 bin kullanıcıya 7 gün 24 saat hizmet verebilirken, kütüphanede 74 bin kitap, 50 bin e-dergi, 4 bin tez, 11 bin 500 açık arşiv yayını ve 650 süreli yayın bulunuyor.

        -Tekirdağ'da umre semineri düzenlendi

        Tekirdağ Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar için "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri" düzenlendi.

        Müftülük Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş, umre ibadetinin önemine vurgu yaparak umrecilere bilgilendirdi.

        Seminerde, "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti", "Umrenin Hikmeti ve Umre'deki Sembollerin Anlamı", "Umre Yolculuğundan Önce Maddi Manevi Hazırlık", "Temel Sağlık Bilgileri" ve "Kadınlara Özgü Bilgiler" konulu sunumlar yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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