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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 09:33 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:33
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Hayrabolu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 260 gram sentetik uyuşturucu, 78 gram sentetik uyarıcı, 165 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ele geçirildi.

        Bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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