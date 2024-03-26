Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Kent genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda 75 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 725 gram esrar, 842 sentetik ecza hap, 356 gram metamfetamin, 147 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram eroin, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 600 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.