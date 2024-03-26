Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 725 gram esrar, 842 sentetik ecza hap, 356 gram metamfetamin, 147 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram eroin, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 600 lira ele geçirildi.

Kent genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda 75 şüpheli yakalandı.

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