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        Tekirdağ'da özel gereksinimli çocuklar, üniversite öğrencileriyle voleybol maçı yaptı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla voleybol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:22
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        Tekirdağ'da özel gereksinimli çocuklar, üniversite öğrencileriyle voleybol maçı yaptı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla voleybol maçı yaptı.

        Üniversite öğrencileri "Best Buddies Türkiye Projesi" kapsamında kampüsteki spor salonunda, Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Gerekli hazırlıkların ardından üniversite öğrencileri ile çocuklar maç yaptı.

        Karşılaşmadan galip ayrılan özel gereksinimli öğrenciler mutluluk yaşadı.

        Üniversite öğrencisi Kerem Balaban, AA muhabirine, özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Çocuklarla keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Balaban, çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi gördüklerinde mutlu olduklarını kaydetti.

        Öğrencilerden Sergen Uysal da özel gereksinimli çocukların yeteneklerini ön plana çıkartmak istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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