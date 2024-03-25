Tekirdağ'da özel gereksinimli çocuklar, üniversite öğrencileriyle voleybol maçı yaptı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla voleybol maçı yaptı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla voleybol maçı yaptı.
Üniversite öğrencileri "Best Buddies Türkiye Projesi" kapsamında kampüsteki spor salonunda, Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Gerekli hazırlıkların ardından üniversite öğrencileri ile çocuklar maç yaptı.
Karşılaşmadan galip ayrılan özel gereksinimli öğrenciler mutluluk yaşadı.
Üniversite öğrencisi Kerem Balaban, AA muhabirine, özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Çocuklarla keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Balaban, çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi gördüklerinde mutlu olduklarını kaydetti.
Öğrencilerden Sergen Uysal da özel gereksinimli çocukların yeteneklerini ön plana çıkartmak istediklerini belirtti.
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