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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'da ramazan ayında çocuklar ve aileleri geleneksel Türk gölge oyunu ve kukla gösterileriyle buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:15
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ'da ramazan ayında çocuklar ve aileleri geleneksel Türk gölge oyunu ve kukla gösterileriyle buluşuyor.

        Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda iftar sonrasında geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat'ı oynatan hayaliler, çocuklara unutulmaya yüz tutan orta oyunu ve meddahlık gelenekleri de tanıtıyor.

        Kentte "Karagöz Amca" olarak tanınan Kadiri Fevzi Yılmaz, AA muhabirine etkinliklere çocuklara Karagöz ve Hacivat ile kuklaların nasıl oynatıldığı ve nasıl seslendirildiği hakkında bilgiler vermesinin ardından başladığını söyledi.

        Gölge oyunu ve kukla gösterilerini 20 yıldır sunduğunu aktaran Yılmaz, çocukların Karagöz ve Hacivat'ı tanımasını önemsediğini dile getirdi.

        Yılmaz, ramazan ayında bu gösterilerin son derece anlamlı olduğunu ve aileler tarafından ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Geleneksel Karagöz ve Hacivat gösterimizle çocuklar eğleniyor. Karagöz ve Hacivat'ın kim olduğunu çocuklar merak ediyor. Bunları anlatıyoruz. Daha sonra orta oyunumuz oluyor. Orta oyunu sokakta oynanan bir oyundur. Bunu herkes bilmiyor. İnsanlara komik gelecek olayları anlatacak meydan yeridir. Bunları hem çocuklara hem ailelere anlatıyoruz."diye konuştu.

        Teknolojinin gelişmesiyle çocukların sokaklardan koptuğunu aktaran Yılmaz, her fırsatta çocuklara geleneksel oyunları ve kuklaları öğretmeye çalıştığını ifade etti.

        10 yaşındaki Eren Can da gösteriyi ilgiyle izlediğini ve çok beğendiğini belirtti.

        Etkinlikte, çocuklara ve ailelere şerbet, macun ve pamuk şekeri de ikram ediliyor.

        - Süleymanpaşa'da "Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi" tanıtıldı

        Süleymanpaşa Belediyesince Çınarlı Mahallesi'nde inşa edilen Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, merkezde yaptığı konuşmada, bir projeyi daha bitirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Merkezi kısa süre içerisinde kullanıma açacaklarını aktaran Uzunlar, merkezin içerisinde kapalı yüzme havuzu, geleneksel hamam, sauna, kurs salonları, kafeterya ve mescit bulunduğunu aktardı.

        Uzunlar, projede her ayrıntının en iyi şekilde düşünüldüğünü belirterek, "Merkezimiz mahallemizde kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Burası kadınlar için sosyal aktivite mekanı olacak. Vatandaşlarımız burada kendilerini geliştirebilecekleri, meslek edinebilecekleri bir eğitim merkezine kavuşacak."diye konuştu.

        Uzunlar daha sonra mahalle sakinlerine açılışı yapılacak merkezi gezdirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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