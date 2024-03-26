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        Tekirdağ'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftarda devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:06
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        Tekirdağ'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftarda devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

        Kentte bir otelde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, özel programda çocuklarla birlikte iftara yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı tasavvuf musikisi dinletisi sunuldu.

        Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, il protokolü ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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