Tekirdağ'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı tasavvuf musikisi dinletisi sunuldu.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, özel programda çocuklarla birlikte iftara yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftarda devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.