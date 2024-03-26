Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Dünya şampiyonu down sendromlu milli atlet Emirhan Tekirdağ'da törenle karşılandı

        Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, memleketi Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya şampiyonu down sendromlu milli atlet Emirhan Tekirdağ'da törenle karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, memleketi Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı.

        Kente gelen milli sporcu için eski otogarda karşılama töreni düzenlendi.

        Çiçeklerle karşılanan milli sporcuya arkadaşları ve yakınları sevgi gösterisinde bulundu.

        Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Emirhan'ın Tekirdağ'ın gururu olduğunu söyledi.

        Sporcuyu ve antrenörünü kutlayan Üzgün, "Biz gurur duyuyoruz. Emirhan, Tekirdağ'ın ve ülkemizin ismini duyurmaya, İstiklal Marşını okutmaya, bayrağımızı göklere çekmeye devam ediyor." dedi.

        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, yarışmanın zor olduğunu ancak bu zorluğun üstesinden geldiğini dile getirdi.

        Antrenör Lokman Öksüz, Türkiye'de 33 ülkenin katılımıyla güzel bir organizasyon düzenlendiğini aktardı.

        Öksüz, Emirhan'ın sürekli kendini geliştirdiğini ve güzel başarılara imza attığını belirterek, "Takımımız, takım halinde şampiyon oldu ve bireysel şampiyonluklarımız var. Emirhan ayrıca dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu."ifadelerini kullandı.

        Akçakoca ve yakınları konvoy eşliğinde şehir turu attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        İngiltere'den Assange kararı
        İngiltere'den Assange kararı
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Leyleklerin göçü Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturuyor
        Leyleklerin göçü Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturuyor
        Tekirdağ'da uyuşturucuya 10 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucuya 10 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi
        Tekirdağ'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da özel gereksinimli çocuklar, üniversite öğrencileriyle voleybol...
        Tekirdağ'da özel gereksinimli çocuklar, üniversite öğrencileriyle voleybol...