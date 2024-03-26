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        Leyleklerin göçü Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturuyor

        Tekirdağ semaları leyleklerin gelişiyle renkleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:20
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        Leyleklerin göçü Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturuyor
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        Tekirdağ semaları leyleklerin gelişiyle renkleniyor.

        Göçmen kuşlar, uzun bir yolculuğun ardından yuvalarına dönmeye başladı.

        Bu göçe tanıklık etmek isteyen Tekirdağlılar, leyleklerin yuvalarına dönüşlerini izliyor.

        Fotoğraf tutkunları ise bu anları görüntülüyor.

        Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, leyleklerin göçünün başladığını söyledi.

        Leyleklerin toplu uçuşlarının oluşturduğu manzaranın insanlara keyif verdiğini ifade eden Çelik, "Leylekleri her zaman toplu halde uçarken göremiyoruz. Genellikle göç zamanları şansınız varsa ve denk gelirse izleme fırsatı yakalıyor insanlar. Hem izlemek hem de leyleklerin fotoğraflarını çekmek güzel oluyor. Bu aralar leylekleri daha sık görebiliriz. Göç yolunda olan leylekler toplu halde geçiyor veya tarlalarda konaklayabiliyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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