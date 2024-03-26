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        Tekirdağ'da uyuşturucuya 10 tutuklama

        TEKİRDAĞ'da polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:25
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        Tekirdağ'da uyuşturucuya 10 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'da polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son 1 hafta içinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, 725 gram skunk, 842 sentetik hap, 356 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 147 gram bonzai, 61 gram eroin, 2 tabanca, 55 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 600 TL ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 75 kişi hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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