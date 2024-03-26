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        Dünya rekoru kıran down sendromlu Emirhan'a özel karşılama

        ANTALYA'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada dünya rekoru kıran down sendromlu Emirhan Akçakoca, memleketi Tekirdağ'da törenle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:25
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        Dünya rekoru kıran down sendromlu Emirhan'a özel karşılama
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        ANTALYA'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada dünya rekoru kıran down sendromlu Emirhan Akçakoca, memleketi Tekirdağ'da törenle karşılandı.

        Antalya'da düzenlenen 2'nci Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) milli sporcu Emirhan Akçakoca, uzun atlama dalında 4,27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Akçakoca'ya memleketi Tekirdağ'a gelişinde özel karşılama töreni düzenlendi. Akçakoca ve antrenörü Lokman Öksüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla karşılandı. Akçakoca için şehir turu da yapıldı. Konvoya, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

        Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "Emirhan ve hocasını bugün burada hep beraber Tekirdağlı hemşehrilerimizle beraber karşılıyoruz. İnşallah güzel bir konvoy yapacağız, biz gurur duyuyoruz. Tekirdağ’ımızın ismini ve Türkiye Cumhuriyetimizin ismini Emirhan, duyurmaya devam ediyor. İstiklal Marşımızı ezberletmeye, al bayrağımızı göndere çekmeye devam ediyor. Emirhan'ın başarısında özellikle emeği geçen başta annesi ve babası, yıllarca beraber çalıştığı antrenörü değerli hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlik ve spor kulübümüzün sporcusu Emirhan'la gurur duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz" dedi.

        'SÖZ VERMİŞTİM, SÖZÜMÜ TUTTUM'

        Emirhan Akçakoca ise "Yarışmamız çok zordu, ama biz başardık. Biz buraya gelmeden önce hatta söz vermiştim 10 tane madalya toplayacağıma. Bunu yaptım, başardım. Şimdi öteki yarışa daha hevesli gideceğim. Öteki yarışta da başaracağıma inanıyorum, sözümüzde duracağıma ve hocamın yüzünü kara çıkarmayacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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