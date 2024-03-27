Tekirdağ'da çatıya, tuğla altı ve çoraplara gizlenen binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, metruk binada çatı kısmı, tuğla altı ve çoraplar içinde 20 bin 907 uyuşturucu hap ile kokain ele geçirlidi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Evin yanındaki metruk binada yapılan aramada çatı kısmı, çoraplar ve tuğla altlarına gizlenmiş 20 bin 907 uyuşturucu hap, 165,5 gram kokain, hassas terazi, uyuşturucudan elde edilen 20 bin 730 TL ile çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için uyuşturucuları metruk binaya sakladıkları belirlendi. Gözaltına alınan 1'i kadın, 2 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.